Amigos e familiares levaram cartazes e pediram por Justiça - Reprodução

Publicado 16/01/2024 16:32 | Atualizado 16/01/2024 18:56

Rio - Moradores do Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, fizeram um protesto na tarde desta terça-feira (16), em Vigário Geral, pelo desaparecimento do adolescente J. V. A. S., de 16 anos. Familiares e amigos da vítima levaram cartazes com fotos e pediram por justiça na Rua Bulhões Maciel.

De acordo com informações preliminares, o adolescente, que morava em uma região dominada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), teria sido confundido com um criminoso e sequestrado e morto por bandidos de uma facção rival.

Por meio de nota, a Polícia Militar se limitou a informar que agentes do 16° BPM (Olaria) foram acionados para o local do protesto.