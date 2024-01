Carro foi roubado próximo à comunidade do Muquiço, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Carro foi roubado próximo à comunidade do Muquiço, em Deodoro, na Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 16/01/2024 18:12 | Atualizado 16/01/2024 18:57

Rio - Um homem teve o carro roubado, na tarde desta terça-feira (16), em um viaduto de Deodoro, na Zona Oeste do Rio. A ação foi gravada por uma pessoa que estava em um veículo atrás do alvo dos criminosos. O crime foi realizado por pelo menos três suspeitos, próximo à comunidade do Muquiço.

AGORA POUCO em Guadalupe/Deodoro - Zona Norte do RIO



Cadê a blitz da PM, PC e DETRAN SEGURO que nunca para carro com bandido? pic.twitter.com/MYZae4BfuX — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) January 16, 2024

Nas redes sociais, internautas comentaram que falta segurança na região, principalmente no viaduto onde o crime aconteceu. A pista dá acesso à Avenida Brasil e cruza a comunidade.

"Vários motoristas que foram obrigados a passar por esse local, em virtude das mudanças relacionadas ao BRT, fizeram vídeos alertando sobre o perigo que seriam expostos os motoristas. Todos sabiam e nenhuma providência foi tomada. Nome disso é negligência", comentou um usuário do X (antigo Twitter).

"Parece que a favela do Muquiço está abandonada cara. Ontem, eu tive meus pertences roubados na entrada da favela. Eu trabalhando, pediram corrida e levaram tudo. Graças a Deus deixaram o carro. Vão na entrada, fazem o assalto e depois entram para favela", escreveu outro.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Militar informou que agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para prestarem auxílio à uma vítima de roubo de veículo, próximo à Rua Engenheiro Nicanor Pereira. No local, a equipe conduziu o motorista do carro roubado até à 33ª DP (Realengo) para registro da ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, o motorista e o carona foram ouvidas na delegacia. A investigação está em andamento para identificar os autores do crime.