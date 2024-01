Previsão do tempo ainda indica que na quarta-feira (17) a temperatura aumenta e deve atingir 41º C. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Previsão do tempo ainda indica que na quarta-feira (17) a temperatura aumenta e deve atingir 41º C. Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 17:59

Rio - A cidade do Rio atingiu um novo recorde de temperatura neste verão, nesta terça-feira (16). A máxima de 40,7°C, registrada em Guaratiba, na Zona Oeste, às 12h10 e é a maior do ano. Já a sensação térmica alcançou 55,6°C, também em Guaratiba. A previsão do tempo ainda indica que nesta quarta (17) a temperatura aumenta e poderá chegar a 41º C.