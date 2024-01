Praia do Flamengo, na tarde desta segunda-feira (15) - Arquivo / Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 14:21 | Atualizado 16/01/2024 15:07

Rio – A previsão do tempo para o Rio de Janeiro indica chuva ao longo desta semana. A quarta-feira (17), no entanto, ainda será de calor. Segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, o dia terá sol e ficará sem chuva, sendo o período mais quente da semana, com máxima prevista de 41ºC e mínima de 25º C, além de ventos fracos. Já na quinta (18), a expectativa é de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde, com vento moderado. A máxima é de 39º C, e a mínima, 23º C.

Na sexta-feira (19), o céu deve ficar nublado, com chuva fraca a moderada ao longo do dia, mas com ventos fortes. A previsão indica queda na temperatura, que ficará entre 32º C a 22º C.

No sábado (20), as pancadas de chuva voltarão, com tempo nublado. A máxima prevista para o dia é 34º C, enquanto a mínima é 20º C.