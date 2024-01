Dupla foi presa por policiais da 37° DP (Ilha do Governador) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 16/01/2024 15:01

Rio - Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil após tentar sacar um benefício do INSS com documento falso em uma agência bancária no Centro do Rio. Os estelionatários despertaram a desconfiança de funcionários do banco, que evitaram o golpe. O nome dos presos, um homem e uma mulher, não foi divulgado. Agora, os agentes querem descobrir se os dois fazem parte de uma quadrilha que frauda o sistema da previdência e falsifica documentos de identidade para receber benefícios ilegalmente em nome de terceiros e já teria acumulado R$ 10 milhões em golpes.

De acordo com a instituição, as investigações apontam que em dezembro de 2023 a dupla já havia realizado outro saque semelhante, em uma agência de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Ainda segundo a Civil, após uma troca de informações com a polícia de Santa Catarina, foi constatado que o documento usado pelos criminosos estava em nome de um cidadão daquele estado.



A dupla foi presa por policiais da 37ª DP (Ilha do Governador). A mulher já possuía anotação pelo crime de estelionato.