Sede do Rio Solidário recebe doações e distribui para pessoas afetadas pelas enchentesRafael Wallace / Rio Solidário

Publicado 16/01/2024 14:36 | Atualizado 16/01/2024 14:40

Rio - Uma campanha em apoio as famílias prejudicadas pelas fortes chuvas está arrecadando água e alimentos não perecíveis, especialmente na Zona Norte do Rio e na Região Metropolitana. Ao todo, foram disponibilizados cinco pontos de coletas para receber as doações.

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) disponibiliza quatro unidades para receber as doações, sendo duas em Niterói, Região Metropolitana, uma no Maracanã e outra em Quintino, ambas na Zona Norte. A sede do Rio Solidário, na Travessa Euricles de Matos 17, Laranjeiras, na Zona Sul, também está servindo como ponto de coleta.

As escolas da Faetec de Niterói ficam na Rua Guimarães Júnior 182, no Barreto e na Estrada Engenheiro Pacheco de Carvalho, sem número, em Pendotiba. Já as unidades da Zona Norte ficam na Rua Mariz e Barros 273, Maracanã, e Rua Clarimundo de Melo 847, em Quintino.

Também esta sendo arrecadado materiais de higiene pessoal e limpeza. Itens como escova e pasta de dente, sabonete, shampoo, fraldas infantis e geriátricas, absorventes, cloro, álcool, sabão em pó, vassoura, rodo e pano de chão são bem-vindos.

"A união e a mobilização de parceiros e amigos são fundamentais para apoiar a população fluminense afetada pelas chuvas", afirmou Analine Castro, presidente de honra do Rio Solidário.

As doações podem ser feitas diretamente na sedes que foram disponibilizadas, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Quem não puder ir até os locais, mas quiser ajudar, pode doar dinheiro para realizar as compras dos materiais pelo PIX, pelo CNPJ 00517666000111.