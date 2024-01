Reunião do Governo do Estado define planejamento para suporte às vítimas dos temporais no Rio - Pedro Ivo/Agência O Dia

Reunião do Governo do Estado define planejamento para suporte às vítimas dos temporais no RioPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 14:10 | Atualizado 16/01/2024 14:37

Rio - Dois escritórios serão criados para concentrar as ações de contenção aos impactos causados pelo temporal que atingiu a Região Metropolitana do Rio no fim de semana. Um deles ficará no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul, e a outra, na Baixada Fluminense. A informação foi passada pelo ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e pelo governador Cláudio Castro, nesta terça-feira (16), em entrevista coletiva na sede sede do governo.

Segundo Castro, o ministério deixará uma equipe técnica que prestará suporte às prefeituras e ao Estado. A missão é auxiliar também aos municípios que ainda não definiram seus planos de emergência. "Eles ficarão aqui porque essas equipes técnicas são fundamentais para que as coisas realmente andem", detalhou.

"Ficaremos com técnicos aqui e na Baixada assessorando as prefeituras. Eles vão estar com os coordenadores de defesa civil e vão tirar as duvidas. Eles vão manifestar as necessidades e a gente entrega. A gente não coloca isso sem um acerto e planejamento para não acabar colocando apoio onde não precise", explicou o ministro.

fotogaleria

O governo federal terá duas equipes atuando em apoio aos município, cada uma em um dos escritórios montados pela equipe de Castro. Segundo Góes, não há um limite para os recursos que serão utilizados no suporte às famílias afetadas pelas chuvas em todo o Rio.

O governador prometeu uma ajuda financeira de R$ 3 mil por meio do Cartão Recomeçar. O benefício será válido para que as vítimas do temporal adquiram novos eletrodomésticos e mobiliário residencial. O valor deve ser liberado já na próxima semana para as famílias cadastradas.

Impacto das chuvas

Até o momento, foram registradas 12 mortes em todo o território fluminense, sendo nove na Baixada. O Corpo de Bombeiros atua em Belford Roxo para localizar Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, e no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, onde Jackson Pinheiro da Silva, de 49 anos, foi visto pela última vez.

Desde sábado (13), foram registrados mais de 340 salvamentos relacionados às chuvas, em todo o estado. Algumas áreas da Baixada Fluminense seguem inundadas dois dias depois do temporal do final de semana. Pontos do município de Duque de Caxias e Belford Roxo seguem tomados pela água, onde o escoamento ainda não ocorreu.