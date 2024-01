Sapucaí terá 70 ambulantes trabalhando em seu entorno durante o Carnaval - Divulgação / Riotour

Publicado 16/01/2024 13:28

Rio - As inscrições para o sorteio dos ambulantes que desejam trabalhar em pontos fixos no entorno da Marquês de Sapucaí durante o Carnaval foram abertas nesta segunda-feira (15). Ao todo, serão sorteadas 250 vagas, sendo 70 para regulares e 180 para o cadastro reserva. A novidade deste ano é que além de barracas, food trucks ou food bikes licenciados também poderão se candidatar. O processo termina nesta quinta-feira (18), às 10h.

Os interessados devem se cadastrar de forma online e apresentar documentação dentro dos prazos previstos, caso contrário, o candidato será excluído do sorteio. Será permitida somente uma candidatura por pessoa e todos os participantes precisam residir na cidade do Rio de Janeiro.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), os titulares têm direito a um auxiliar, que poderá representá-lo no momento da ação de fiscalização. Este deve ser cadastrado no ato da inscrição e não pode ser substituído, sendo proibido registrar um mesmo auxiliar para mais de um ponto sorteado, sob pena de exclusão do candidato.

"O Sambódromo é a grande atração do Carnaval do Rio, além dos blocos de rua. Então, a gente reforça o convite para que os interessados em atuar como ambulante se inscrevam e participem do sorteio, para que a gente possa ter um carnaval com muita alegria, mas também com economia funcionando bem, as pessoas conseguindo vender e encontrar também uma forma de melhorar as suas rendas", comenta Brenno Carnevale, secretário da pasta.

Os nomes dos sorteados serão divulgados ainda na quinta-feira (18), a partir das 11h. A convocação, entrega de documentos e escolha dos pontos acontecerá na segunda-feira (22) em dois horários, às 10h e às 13h, conforme a ordem dos contemplados. Os ambulantes que ficaram no cadastro reserva devem comparecer no dia 23, às 10h e às 13h.

Todos os sorteados também terão que participar presencialmente de palestras educativas na sede da Prefeitura, na Rua Afonso Cavalcanti 455, Cidade Nova, Região central.