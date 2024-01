Cliente quebrou uma placa que homenageia a vereadora Marielle Franco - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 15:20 | Atualizado 16/01/2024 15:34

Rio - Um homem quebrou um quadro com a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e destruiu uma placa que homenageia a vereadora Marielle Franco, no Armazém Pousada São Joaquim, em Santa Teresa. O caso aconteceu na quinta-feira da semana passada (11). O ato de vandalismo foi filmado por um cliente e as imagens viralizaram nas redes sociais.



Homem quebra quadro de Lula e placa de Marielle Franco em bar em Santa Teresa. #ODia #SantaTeresa pic.twitter.com/6CEUErFxp5 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 16, 2024

No vídeo, o homem, não identificado, dá um soco em um quadro com a imagem de Lula e também destrói uma placa em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco. Segundo os responsáveis pelo bar, o quadro foi um presente da artista plástico Rafamon e a placa foi doada pela própria mãe de Marielle.



Em seu Instagram, o estabelecimento afirmou que o homem era um "cliente embriagado e insatisfeito com a posição política representada pelos objetos expostos nas paredes da casa; em um ato impulsivo viola o que para nós mantém viva e presente a memória de uma luta política histórica".



O Armazém Pousada São Joaquim comunicou que respeita e acolhe todas as opiniões, mas não admite qualquer forma de violência e violações na casa. O bar também informou em suas redes sociais que registrou um boletim de ocorrência e está tomando todas as medidas cabíveis.