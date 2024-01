Foram encontrados 137 cartões de débito e crédito com o preso - Reprodução / Polícia Civil

16/01/2024

Rio – Um estelionatário ainda ão identificado foi preso em flagrante no Norte Shopping, no Cachambi, Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira (15). Ele era integrante de uma organização criminosa especializada em utilizar chips de cartões de crédito e débito do Bradesco desviados de clientes.

Após cruzamento de dados do setor de inteligência da 13ª DP (Ipanema), o homem foi encontrado no shopping tentando comprar dez iPhones em uma loja de eletrônicos com cartões adulterados. Em seu veículo, foram encontrados quase R$ 5 mil e 137 cartões de crédito e débito.

O departamento de fraudes do banco informou constatou um prejuízo de cerca de R$ 7 milhões nos últimos quatro meses, com cerca de 100 vítimas no Rio de Janeiro. O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário.