Caso aconteceu no Condomínio Edifício Ângelo Agostini, na Tijuca - Reprodução / Google Maps

Publicado 16/01/2024 12:44

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante após esfaquear o namorado, nesta segunda-feira (16), na Tijuca, Zona Norte da cidade. Ainda pela manhã, a Polícia Militar (PM) foi acionada para verificar uma tentativa de homicídio, na rua Ângelo Agostini. Ao chegar no hall de entrada do Condomínio Edifício Ângelo Agostini, os agentes encontraram a vítima, Gabriel Alves, de 42 anos, ferida.



O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde permanece internado em estado grave.



De acordo com a PM, as informações preliminares apontam que Gabriel e sua companheira haviam discutido antes da agressão.



Ainda segundo a corporação, a suspeita, que não teve a identidade revelada, foi encontrada dentro do apartamento com ferimentos na cabeça, e aparentemente sob o efeito de alguma substância entorpecente.



A mulher também precisou de atendimento médico e foi levada para a UPA da Tijuca. Após a liberação médica, ela foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca), onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio.

*Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Iuri Corsini