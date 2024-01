Postos de atendimento estão na Pavuna, Zona Norte do Rio, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Alexandre Simonini / Detran RJ

Postos de atendimento estão na Pavuna, Zona Norte do Rio, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Alexandre Simonini / Detran RJ

Publicado 16/01/2024 18:32

Com o objetivo de atender à população da Região Metropolitana do Rio atingida pelas enchentes, o Detran.RJ deu início nesta terça-feira (16/01) à participação no mutirão do programa 'RJ Para Todos', do Governo do Estado. Foi oferecido o serviço de emissão de documentos de identidade, com isenção de taxa para segunda via, providenciada pela Fundação Leão XIII. As equipes do órgão estão atuando no bairro de Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense; e na Pavuna, Zona Norte da capital. Também participam da ação social as secretarias de Estado de Saúde, de Trabalho e Renda, Procon, Defensoria Pública e prefeituras.

Ao longo da semana, postos devem ser montados nas cidades de São João de Meriti, Duque de Caxias, Belford Roxo e no bairro de Coelho Neto, no município do Rio. A ação conta com o apoio do Procon, Defensoria Pública, prefeituras e secretarias de Estado de Saúde e Trabalho.

"A emissão do documento é um primeiro passo necessário para pleitear os direitos. Todos os que vierem aos postos nos mutirões serão atendidos e terão nova identidade", disse o vice-presidente do Detran.RJ, André Mônica.

Na Pavuna, o serviço foi oferecido no posto especial montado na Clínica da Família Epitácio Soares Reis, próxima à comunidade do Chapadão. Em Nova Iguaçu, a ação é na Escola Estadual Comendador Soares, localizada na Rua Milton Silva 120, em Comendador Soares. Nesta quarta-feira (17), haverá mutirão também no Ciep 180, na Rua Dois, S/N, no Parque Juriti, em São João de Meriti.