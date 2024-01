Brent Sikkema foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (15) no Jardim Botânico - Reprodução

Brent Sikkema foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (15) no Jardim BotânicoReprodução

Publicado 16/01/2024 18:48

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) trabalha com a hipótese de o americano Brent Sikkema, de 75 anos, ter sido vítima de um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Corpo foi encontrado com marca de facadas , na noite desta segunda-feira (15), em um apartamento no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Civil, agentes da especializada já realizaram uma perícia no imóvel onde o corpo foi localizado. Os policiais ainda vão ouvir testemunhas para colher mais informações, assim como farão a análise de câmeras de segurança da região para identificar um possível suspeito. A investigação segue em andamento para esclarecer o caso.

O corpo foi removido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. De acordo com a corporação, os militares foram acionados para a Rua Abreu Fialho por volta das 23h10. O cadáver teria sido encontrado pela advogada da vítima.

Em nota, o Consulado dos Estados Unidos do Rio de Janeiro lamentou a morte. "Oferecemos nossas mais sinceras condolências à família, a quem estamos prestando toda a assistência necessária".

Brent Sikkema era sócio e fundador de uma galeria de arte contemporânea em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ele começou a trabalhar com galerias de arte em 1971, como diretor de exibições na Visual Studies Workshop, uma organização sem fins lucrativos para educação artística. O empresário abriu sua primeira galeria em Boston, em 1976. Em 1991, fundou a Wooster Gardens, atualmente Sikkema Jenkins & Co. Desde 2003, ele e Michael Jenkins, com quem trabalhou em diversos projetos artísticos no local, eram sócios do espaço.



Pelas redes sociais, a galeria se despediu de seu fundador. "É com muita tristeza que a galeria comunica o falecimento do nosso amado fundador, Brent Sikkema. A galeria chora esta enorme perda e continuará em seu espírito", informa a postagem.