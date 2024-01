Brent Sikkema, de 75 anos, foi encontrado sem vida em apartamento na Zona Sul - Reprodução

Brent Sikkema, de 75 anos, foi encontrado sem vida em apartamento na Zona SulReprodução

Publicado 16/01/2024 10:29 | Atualizado 16/01/2024 12:24

Rio - O dono de uma galeria de arte contemporânea de Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi encontrado morto, na noite desta segunda-feira (15), em um apartamento no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. De acordo com os bombeiros, o corpo de Brent Sikkema, de 75 anos, tinha marcas de facadas.

Informações preliminares apontam que uma funcionário teria encontrado Brent sem vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h07 para uma ocorrência de recolhimento de cadáver na residência, que fica na Rua Abreu Fialho, nº 13. O corpo do americano foi encaminhado pelos militares para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia no imóvel e que investiga o caso. "Os agentes vão ouvir testemunhas, estão em busca de mais informações e realizam demais diligências para esclarecer o caso". Em nota, o Consulado dos Estados Unidos do Rio de Janeiro lamentou a morte. "Oferecemos nossas mais sinceras condolências à família, a quem estamos prestando toda a assistência necessária".

Brent Sikkema começou a trabalhar com galerias de arte em 1971, como diretor de exibições na Visual Studies Workshop, uma organização sem fins lucrativos para educação artística. Ele abriu sua primeira galeria em Boston, em 1976. Em 1991, fundou a Wooster Gardens, atualmente Sikkema Jenkins & Co. Desde 2003, ele e Michael Jenkins, com quem trabalhou em diversos projetos artísticos no local, eram sócios do espaço.