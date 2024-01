Corpo de Wagner Santana Vieira, de 36 anos, foi encontrado dois dias após sequestro - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/01/2024 12:07

Rio - O corpo de um dos desaparecidos em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, foi encontrado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A região registrou três sequestros em 10 dias, nas proximidades da comunidade do Quitungo. Wagner Santana Vieira, de 36 anos, foi localizado sem vida por policiais militares, no último dia 10, às margens de um rio, na localidade do Cantinho da Ponte, no bairro Cidade dos Meninos. A identificação da vítima foi confirmada nesta terça-feira (16).

Wagner foi sequestrado em 8 de janeiro, quando esteve em Brás de Pina para visitar familiares e não foi mais visto. Após o corpo ter sido encontrado, o caso passou a ser investigado pela Delagacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Já a 38ª DP (Brás de Pina) apura os desaparecimentos do entregador Wagner Motta Neves, de 33 anos, em 4 de janeiro, e de um adolescente de 16 anos, no último domingo (14). Os agentes da delegacia realizam buscas pelas vítimas.

A Polícia Civil tenta descobrir quem foram os autores dos sequestros e a motivação dos crimes. A distrital trabalha com diversas linhas de investigação, entre elas de que as vítimas foram sequestradas ao serem confundidas com traficantes de uma facção rival e acerto de contas entre grupos criminosos, mas, segundo o delegado titular, nenhuma hipótese foi descartada. "Tem linhas de investigação, no plural, mas, no decorrer desses dias, a investigação vai progredir. Por enquanto, nada pode ser descartado", disse Flávio Rodrigues.

As imagens mostram bandidos armados se aproximando em motocicletas e cercando o adolescente, que estaria soltando pipa com amigos. Em seguida, ele é obrigado a descer as escadas da estação e subir na garupa de um dos veículos usados pelos criminosos. Enquanto um homem dirige, outro sequestrador segura o pescoço da vítima e aponta uma arma na altura de sua cintura. Confira abaixo.