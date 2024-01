No local, houve uma confusão por conta da organização da fila - Armando Paiva / Agência O Dia

No local, houve uma confusão por conta da organização da filaArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 17/01/2024 11:25 | Atualizado 17/01/2024 11:29

Rio - Moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que tiveram as casas atingidas pelo temporal do último fim de semana se reuniram, nesta quarta-feira (17), no Colégio Estadual Comendador Soares em busca de ajuda. Na fila para realizar o cadastro de benefícios sociais, houve um princípio de tumulto, no entanto, a prefeitura informou que as pessoas já foram reorganizadas. Na segunda-feira (15), moradores também foram ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Morro Agudo por conta de uma notícia falsa de que um suposto auxílio de R$ 1 mil seria distribuído para ajudar a população.

O vigilante Anderson Merlin, de 50 anos, era o primeiro da fila para realizar o cadastro na unidade. Ele chegou às 23h e e conseguiu ser atendido. "Teve todo aquele tumulto no Cras, jogaram spray de pimenta na gente, mas eu fechei os olhos e consegui pegar uma das senhas que estavam distribuindo lá. Cheguei no colégio ontem 23h e era o primeiro da fila, mas queriam organizar por ordem dos números de senha, aí teve confusão porque teve gente que descansou, conseguiu dormir a noite toda e queria entrar na frente, mas quem chegou de madrugada reivindicou. Eu consegui fazer o cadastro, graças a Deus e agora vamos esperar eles virem aqui em casa olharem o que a gente perdeu e ver o que vão fazer", explicou ao DIA.



Com o temporal durante a madrugada de domingo (14), Anderson perdeu a geladeira, o sofá e o móvel da sala. Ele a esposa conseguiram levantar os outros móveis para que a água não tomasse a casa. "A gente correu pra pegar tudo e levantar, aí não deu tanto prejuízo, mas conseguimos uma geladeira emprestada e nossos familiares estão ajudando.", disse.

Bruna Macedo, de 32 anos, está desempregada, chegou na fila às 4h da manhã e disse que, por pouco, não conseguiu fazer o cadastro. "As pessoas que tinham o número de senha baixo chegaram mais tarde e queriam passar na frente por terem os primeiros números, mas o pessoal da escola tinha comunicado que seria por ordem de chegada. Não tem como atender por ordem de número porque não tem como organizar a fila por numeração e é injusto com quem chegou cedo. Teve uma confusãozinha lá, mas consegui ser atendida", contou.



Guarda-roupa, fogão e armário da cozinha foram os móveis que Bruna perdeu com a enchente que atingiu a Baixada Fluminense. Ela explicou que a escada de sua casa formou uma cachoeira e a água que caía da laje pingava em todos os móveis.



Procurada, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que encerrou nesta terça-feira (16) a entrega das senhas, primeira etapa do auxílio para a população atingida pela chuva. Segundo o município, o cadastramento, segunda fase do processo, continua sendo realizado nos pontos de atendimento até que a última pessoa com senha seja atendida. "A terceira fase também já está em andamento. Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) estão visitando as residências das pessoas cadastradas para confirmar as informações e, em seguida, enviar os dados para o programa Recomeçar, do Governo do Estado", diz trecho da nota.



Durante a visita, de acordo com a prefeitura, os moradores recebem kits de higiene pessoal e limpeza, colchonetes, roupas e cestas básicas, conforme a necessidade de cada um. No decorrer dos próximos dias, moradores de outros bairros atingidos receberão a visita domiciliar. "A SEMAS também está fazendo busca ativa por moradores que não foram aos pontos, mas necessitam de auxílio", finaliza a nota.

12 pessoas morreram e duas seguem desaparecidas por conta do temporal que atingiu a Região Metropolitana do Rio. Além de desabrigados e desalojados.

Cartão Recomeçar

O governador em exercício durante o temporal, Thiago Pampolha, garantiu que as pessoas afetadas pelas chuvas receberão o Cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil. "Estamos trabalhando de forma integrada com as secretarias envolvidas e temos como foco principal o atendimento às pessoas que foram impactadas pelas chuvas. Uma das nossas ações é o Cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil, disponibilizado após decreto de calamidade ou emergência do município atingido pela chuva", declarou.

O benefício será pago em parcela única, após um mapeamento para identificar os necessitados em cada município atingido pelo temporal.