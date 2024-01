Médico anestesista Giovanni Quintella foi preso em flagrante por estupro, em um hospital, na Baixada Fluminense - Arquivo/ Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Médico anestesista Giovanni Quintella foi preso em flagrante por estupro, em um hospital, na Baixada FluminenseArquivo/ Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/01/2024 09:54 | Atualizado 17/01/2024 10:10

Rio - O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, de 31 anos, preso preventivamente acusado por estupro contra paciente em trabalho de parto , foi aprovado no curso de Turismo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). A lista de aprovados no vestibular onde consta o nome do ex-médico foi divulgada, no último dia 11 de janeiro, no site da instituição.

O nome do ex-médico aparece no documento como aprovado para cursar a graduação presencial no 1º semestre, entre o período da tarde e noite. Contudo, o médico cumpre prisão preventiva em regime fechado no presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste.

Para conseguir fazer o curso superior, o acusado precisaria recorrer a uma decisão judicial, como alvará de soltura ou progressão de regime.



O crime cometido por Giovanni aconteceu em julho de 2022. Na ocasião, o anestesista foi flagrado em filmagem abusando de uma paciente sedada em trabalho de parto no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



O julgamento do caso está em curso e aguarda novas audiências. A última etapa de instrução do processo aconteceu em 18 de setembro do ano passado. O caso tramita em segredo de Justiça por se tratar de um crime sexual.

Em dezembro do ano passado, Giovanni teve seu registro como médico cassado pelo Conselho Federal de Medicina. O processo impede que o até então anestesista exerça qualquer atividade relacionada à medicina no país.