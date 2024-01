Adolescente de 16 anos foi levado por criminosos em Brás de Pina - Reprodução

Publicado 16/01/2024 19:36

Rio - Um vídeo obtido pelo DIA mostra o momento em que o adolescente J. V. A. S., de 16 anos, é sequestrado por criminosos próximo à estação de trem Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, no último domingo (14).

Bandidos armados se aproximam em motocicletas e cercam o adolescente, que estaria soltando pipa com amigos. Em seguida, ele é obrigado a descer as escadas da estação e subir na garupa de um dos veículos usados pelos criminosos. Enquanto um homem dirige, outro sequestrador segura o pescoço da vítima e aponta uma arma na altura da cintura.

Veja o vídeo:

Até o momento, o menor não foi encontrado. O caso está sendo investigado pela 38ª DP (Brás de Pina). Informações preliminares apontam que a vítima pode ter sido confundida por criminosos.

Na tarde desta terça-feira (16), moradores do Complexo de Israel realizaram uma manifestação em Vigário Geral . Com cartazes, o grupo pediu por justiça e gritou pelo nome do menino. Policiais do 16º BPM (Olaria) acompanharam o ato.