Scarlet, amiga da família grita de revolta na porta da delegacia - Pedro Ivo / Agência O Dia

Scarlet, amiga da família grita de revolta na porta da delegaciaPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 17/01/2024 14:42 | Atualizado 17/01/2024 14:44

foi sequestrado, no último domingo (14), realizaram um protesto na porta da 38ª DP (Brás de Pina), nesta quarta-feira (17). Cartazes com pedidos de justiça foram estendidos pelos manifestantes. O jovem foi levado por criminosos armados próximo à estação de trem do bairro, na Zona Norte do Rio. Segundo a polícia, dois suspeitos já foram identificados. Rio- Familiares do adolescente J. V. A. S., de 16 anos, que, realizaram um protesto na porta da 38ª DP (Brás de Pina), nesta quarta-feira (17). Cartazes com pedidos de justiça foram estendidos pelos manifestantes. O jovem foi levado por criminosos armados próximo à estação de trem do bairro, na Zona Norte do Rio. Segundo a polícia,

fotogaleria

Em entrevista ao DIA, o irmão do adolescente, Marcelo Victor de Oliveira, de 29 anos, informou que o objetivo do protesto é conseguir mais informações sobre o caso. "A gente ainda não sabe nada da polícia, estamos aqui tentando mais informações. A gente só sabe que ele foi levado pro Complexo da Penha e estamos tentando conseguir alguma resposta logo. Não vamos desistir, a gente não vai parar enquanto não encontrarmos ele, temos esperança de que ele está vivo", disse.

Abalada com o desaparecimento do filho, a costureira Célia Regina de Oliveira, chegou a desmaiar na porta da distrital. Brincalhão, bobo e carinhoso, foi assim que a mãe do adolescente o definiu. "Meu filho chupa chupeta, dorme com a mãe, me ajuda em casa, nunca teve problema na escola, só elogio, todo mundo gosta dele. Não bebe, não fuma, é um menino muito inteligente. Ele tem sonho de entrar no quartel e ser mecânico, ele não pode ver um carro com defeito que quer consertar", contou.

De acordo com Célia Regina, no domingo (14), o jovem estava com os amigos brincando em um valão depois do temporal que atingiu o Rio e ela havia ido na escola em que ele estuda para pegar um colchão, já que perdeu muitos móveis com a enchente. "Quando eu voltei, meu filho não tava em casa. Um amigo tinha chamado ele pra esse festival de pipa e ele foi soltar em cima da estação. Os amigos viram o que aconteceu e não falaram nada, correram e foram embora. No dia seguinte, eu comecei a ligar pra todo mundo porque fiquei nervosa, pra casa das primas, dos tios, mas nada. Fui na casa desse amigo que tava com ele soltando pipa e ele me disse que o meu filho tinha ido pra casa. Depois que pressionamos, ele falou o que tinha acontecido", explicou.

Imagens de câmeras de segurança mostram bandidos armados se aproximando em motocicletas e cercando o adolescente. Em seguida, ele é obrigado a descer as escadas da estação e subir na garupa de um dos veículos usados pelos criminosos. Enquanto um homem dirige, outro sequestrador segura o pescoço da vítima e aponta uma arma na altura de sua cintura.

Adolescente de 16 anos foi levado por criminosos armados na estação Brás de Pina



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/Hblz5d6omz — Jornal O Dia (@jornalodia) January 16, 2024

Célia Regina disse, ainda, que recebeu a informação de que o filho está vivo e no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. No entanto, o relato não foi confirmado pela Polícia Civil. Segundo a corporação, dois dos quatro criminosos que sequestraram o menino já foram identificados.

identificação da vítima foi confirmada nesta terça-feira (16). Além do adolescente, também foram sequestrados o entregador Wagner Motta Neves, de 33 anos, em 4 de janeiro, e Wagner Santana Vieira, de 36 anos, em 8 do mesmo mês, quando visitava familiares no bairro. No último dia 10, o corpo do segundo foi encontrado por policiais militares, às margens de um rio, na localidade do Cantinho da Ponte, na Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A

A região registrou três sequestros em 10 dias, nas proximidades da favela do Quitungo, e a suspeita é de que o mesmo grupo criminoso da comunidade seja responsável pelos desaparecimentos. De acordo com o delegado titular, Flávio Rodrigues, a principal linha de investigação é de que eles tenham sido levados pelos bandidos devido a um acerto de contas de grupos criminosos, porque as vítimas moravam ou integravam o tráfico de drogas de favelas dominadas por facções rivais. Entretanto, não há confirmação de que elas tenham envolvimento com o crime organizado.