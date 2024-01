Durante o confronto, PMs ficaram posicionados em pontos estratégicos do Jacarezinho - Divulgação/Polícia Militar

Durante o confronto, PMs ficaram posicionados em pontos estratégicos do JacarezinhoDivulgação/Polícia Militar

Publicado 08/01/2024 07:14 | Atualizado 08/01/2024 08:42

Rio - A Polícia Militar reforça o policiamento no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (8), após uma noite de intensa troca de tiros . O confronto entre criminosos e policiais militares começou por volta das 21h de domingo (7) e assustou moradores do local. Por volta das 4h30, o Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 3º BPM (Méier) realizou um patrulhamento no entorno da comunidade, que também recebe efetivo do programa Cidade Integrada. Até o momento, não há informações de prisões ou apreensões na região.

De acordo com a PM, o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) patrulhava a localidade conhecida como Pontilhão quando foi atacado por criminosos. Houve confronto e, após o fim dos disparos, os militares vasculharam a região e não encontraram feridos. A ocorrência foi encaminhada para a 25ª DP (Engenho Novo).

Ainda na noite de ontem, equipes ficaram posicionadas em pontos estratégicos dentro e no entorno da comunidade. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ouvir os disparos, um veículo blindado e viaturas circulando pela região. Confira abaixo.



Por conta do clima de tensão na região, a Clínica da Família Anthidio Dias da Silveira e o Centro Municipal de Saúde Renato Rocco suspenderam as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, na manhã desta segunda-feira. O atendimento à população nas unidades foi mantido.