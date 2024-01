Lixos são retirados de ruas de São João de Meriti nesta terça-feira (16) após temporal do final de semana; cidade teve seu estado de emergência reconhecido pelo Governo Federal - Cleber Mendes / Agência O Dia

Lixos são retirados de ruas de São João de Meriti nesta terça-feira (16) após temporal do final de semana; cidade teve seu estado de emergência reconhecido pelo Governo FederalCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 16:28 | Atualizado 16/01/2024 16:44

Rio - O Governo Federal reconheceu, nesta terça-feira (16), o estado de emergência de três municípios da Baixada Fluminense: Duque de Caxias, Mesquita e Nilópolis. Todas as cidades foram atingidas pelas chuvas intensas neste final de semana, que causou alagamentos e deixou pessoas desabrigadas.

Até o momento, sete cidades estão em estado de emergência devido ao temporal, todas reconhecidas pela União. São elas: Rio de Janeiro, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Belford Roxo , Duque de Caxias, Mesquita e Nilópolis.

A homologação publicada no Diário Oficial da União permite que o Governo Federal envie ajuda financeira às cidades afetadas pelas fortes chuvas neste fim de semana. Nesta terça-feira (16), o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou que o ministério deixará equipes em cidades afetadas na Baixada para acompanhar os estragos em busca de agilizar os processos de reparo, incluindo a análise dos pedidos dos prefeitos para projetos de reconstrução.

"Neste momento de desastre, de milhares de pessoas foram afetadas, a gente tem autorização para engajar junto com o estado e os municípios. Estamos já concluindo todo o reconhecimento das situações de emergência. Já tinham 12 municípios que entraram no sistema. Estamos analisando sumariamente e publicando em diário oficial extraordinário. Estamos unidos para os planos de ajuda humanitária e de reconstrução. Vamos deixar uma equipe aqui para evitar problemas com devolutivas. A gente pode logo aprovar e liberar os recursos. Vamos deixar na Baixada a equipe tirando todas as dúvidas com os prefeitos para sermos os mais ágeis possíveis. São inúmeras propostas do Rio que agora vão passar por seleções. Nós ouvimos muito. Agora é preparação e criar resiliência. Vamos conviver com mais frequência com esses eventos climáticos", disse.

Ainda segundo Góes, não há um limite para os recursos que serão utilizados no suporte às famílias afetadas pelas chuvas em todo o Rio. As informações foram divulgadas após uma reunião do ministro com o governador Cláudio Castro (PL) e com prefeitos de cidades do Rio. No encontro, foi decidido que dois escritórios serão criados para concentrar as ações de contenção aos impactos causados pelo temporal que atingiu a Região Metropolitana do Rio no fim de semana. Um deles ficará no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul, e a outra, na Baixada Fluminense.

Segundo Castro, as equipes técnicas do Governo Federal prestarão suporte às prefeituras e ao Estado. A missão é auxiliar também aos municípios que ainda não definiram seus planos de emergência. "Eles ficarão aqui porque essas equipes técnicas são fundamentais para que as coisas realmente andem", detalhou.

Já na cidade do Rio, três pessoas morreram e um homem segue desaparecido. Jackson da Silva foi arrastado por uma enxurrada no Complexo do Chapadão, na Zona Norte.

Desde sábado (13), foram registrados mais de 380 ocorrências relacionadas às chuvas, em todo o território fluminense, segundo a Secretaria de Estado de Defesa Civil. Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros foi chamado para cerca de 70 salvamentos referentes a resgates de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.

Saiba quem são as vítimas fatais:

- André Cardoso de Aguiar (52 anos): foi encontrado morto na Rua Parecis, em Andrade de Araújo, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



- Antônio Caetano Cordeiro (64 anos): sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Marcos Aurélio Aguiar Cotias (53 anos): morreu após sofrer descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá, no bairro Campos Elyseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Marcus Aurélio Loponte Alampi (53 anos): vítima de afogamento na Rua Patrícia Cristina, no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Marli Zeferino Alves (77 anos): vítima de afogamento na Rua Maturá, em Acari, na Zona Norte do Rio.



- Paulo César Oliveira Fernandes (59 anos): morreu por descarga elétrica na Rua Dona Alice Viterbo, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Sérgio Carlos Monteiro da Silva (57 anos): vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Terezinha do Carmo Cassimiro (55 anos): vítima de soterramento na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, na Zona Norte.



- Vanderlei Rodrigues Alves (53 anos): morreu afogado nas proximidades da passarela que atravessa a Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Homem identificado apenas como Geraldo (aproximadamente 59 anos): morreu soterrado na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.



- Mulher não identificada (aproximadamente 50 anos): morreu afogada e seu corpo foi encontrado encontrada na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.