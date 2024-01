No contrato, o valor do serviço para residência é de R$ 500 e para condomínios um salário mínimo (R$ 1.412) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 17/01/2024 08:24

Rio - A Polícia Militar abriu, nesta quarta-feira (17), um inquérito para apurar a conduta do policial que teria enviado mensagens para moradores do Jardim Botânico, na Zona Sul, oferecendo segurança privada . Segundo a corporação, o agente já foi identificado e pode ser "punido com rigor", caso a história seja confirmada.

Nesta terça-feira (16), o prefeito Eduardo Paes usou o seu perfil no X (antigo Twitter) para dizer que foi procurado por moradores do Jardim Botânico, que relataram terem sido abordados por dois homens interessados em fazer a segurança de um prédio do bairro. No contrato, o valor do serviço para residência seria de R$ 500 e para condomínios o preço seria de um salário mínimo: R$ 1.412.



Aí não dá! Fui procurado por moradores de algumas ruas do Jardim Botânico que teriam sido abordados por dois homens para fazer a ‘segurança’ do prédio aonde vivem. Os moradores não toparam mas obviamente ficaram assustados. O sujeito manda uma mensagem por WhatsApp (nas… pic.twitter.com/aestA6Ejg8 — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 16, 2024

Segundo Paes, os moradores não aceitaram o serviço e ficaram assustados com a oferta. Um dos homens, que enviou mensagem aos possíveis clientes, se apresentou como suboficial da Polícia Militar. De acordo com a oferta, a empresa que seria responsável pela segurança trabalha para restaurantes, é legalizada com endereço fixo e CNPJ, e emite nota fiscal eletrônica. O fato chamou a atenção do prefeito, que enviou o caso ao secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Em nota, a PM informou que instaurou um procedimento apuratório para o caso. Além disso, a corporação afirmou que "não compactua e nem tolera quaisquer desvios de conduta, cometimento de crimes ou de abuso de autoridade praticados por seus entes".

Procurada, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) disse que o delegado Brenno Carnevale recebeu do prefeito as denúncias e acionou o setor de inteligência da Seop para consolidar as informações. A pasta também disse que, nesta quarta-feira, "irá formalizá-las junto aos órgãos competentes para continuidade das investigações".