Agentes da Divisão de Homicídios estiveram no supermercado no Andaraí para realizar perícia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Agentes da Divisão de Homicídios estiveram no supermercado no Andaraí para realizar períciaCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 18/01/2024 14:08 | Atualizado 18/01/2024 15:49

Rio - Um segurança de um supermercado no Andaraí, na Zona Norte, foi morto a facadas nesta quinta-feira (18) por um suspeito de tentar furtar produtos do estabelecimento. O autor do crime tentou fugir, mas foi preso logo depois por PMs do 6º BPM (Tijuca), com apoio da 6ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos Macacos.

Segundo a rede de supermercados Guanabara, o funcionário chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O segurança abordou o suspeito, que tentava sair do mercado na Rua Maxwell apor furtar barras de chocolate. Enquanto era conduzido pelo profissional, o homem conseguiu fugir e, pouco tempo depois, retornou ao supermercado com uma faca e atingiu a vítima com dois golpes.

Colegas de trabalho do segurança, que preferiram não se identificar, disseram que o autor do crime aparentava ser usuário de drogas. A arma usada por ele, inclusive, teria sido furtada da sessão de churrasco do supermercado.

"Ele fugiu e voltou para dentro do mercado, onde pegou a faca. Pelo que ouvi, acertou duas facadas. Uma no pescoço e outra no peito", disse uma conhecida do segurança, que também optou por não se identificar.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do ataque foi preso e com ele foram apreendidas duas facas. O homem foi levado para a 19ª DP (Tijuca) e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada foram até o local do crime no início desta tarde para realizar a perícia e colher dados para a investigação.