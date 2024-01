Santurário Basílica dos Capuchinhos, na Tijuca - Renan Areias / Agência O Dia

Santurário Basílica dos Capuchinhos, na TijucaRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 20/01/2024 12:04 | Atualizado 20/01/2024 13:58

Rio - Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, é homenageado, neste sábado (20), com missas e bênçãos no Santuário Basílica dos Capuchinhos, na Tijuca, Zona Norte. Cerca de 40 mil fiéis são esperados para realizar agradecimentos e pedidos. No local, a primeira missa foi às 5h, seguida de celebrações de hora em hora, com a última às 19h. A cada cerimônia devotos de todas as idades vestindo vermelho enchem a igreja. A missa das 9h foi realizada pelo cardeal arcebispo do Rio Dom Orani Tempesta.

"A cidade de São Sebastião nasceu aqui no Rio de Janeiro na conquista portuguesa e, ao mesmo tempo, ficou como marca dessa região. Todo carioca que nasce ou vive aqui acaba tendo essa cultura de São Sebastião, além de não desanimar com os desafios da vida e sempre se levantar e recomeçar. Pedimos a Deus para que sejamos sempre portadores de esperança e confiança para toda a cidade", afirmou o cardeal.



Com saída prevista para às 16h, a tradicional procissão até a Catedral Metropolitana foi declarada em 2014 patrimônio cultural do Rio de Janeiro e percorre cerca de 5 km.

Além das missas e procissão, sacerdotes estão à disposição para confissões e barracas vendem canjica, pastel, cachorro quente, pizza, entre outros quitutes. A imagem de São Sebastião, em frente à igreja, recebe fiéis, rosas vermelhas e brancas, além de contemplação, orações, pedidos e agradecimentos. Ao lado, uma fila até o portão da igreja aguarda a bênção oferecida com água benta por sacerdotes.

A advogada Júlia Lopes, de 29 anos, teve a graça alcançada ao pedir que o filho Davi, de 3 anos, começasse a falar. "Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida, mas ano passado eu fiz uma promessa para o meu filho Davi, de 3 anos, começar a falar. A promessa que eu fiz há um ano atrás era distribuir santinho e eu tô cumprindo agora. Todo ano, no dia de São Sebastião, eu venho pegar a bênção e assisto a missa. Mas esse ano vim cumprir minha promessa, porque a graça foi alcançada", ressaltou ao DIA.



A preparação para a grande festa na Igreja Católica começou no dia 7 de janeiro, quando a imagem do padroeiro começou a percorrer, por 13 dias, diversas regiões da cidade. O entorno da Basílica também foi preparado para receber os fiéis. "Dia 20 de janeiro é feriado de São Sebastião, padroeiro da nossa cidade, então a Basílica dos Capuchinhos é importante não só para os tijucanos, mas para todos os cariocas que enchem a basílica hoje. Então, é um dia que a gente cuida bastante da igreja e do entorno para que tudo esteja muito bonito para a procissão que sai às 16h", afirmou o subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintans.



No Brasil, há cerca de 450 igrejas com seu nome e 62 cidades apadrinhadas pelo mártir. A história conta que a tradição teve início em 1886, quando frei Fidélis d'Ávila, um fervoroso devoto de Nossa Senhora de Lourdes, foi curado de uma grave enfermidade com água benta e mandou construir uma gruta dedicada à santa ao lado da então Igreja de São Sebastião, no Morro do Castelo, no Centro. A partir de então, os freis franciscanos capuchinhos passaram a dar a bênção sempre na primeira sexta-feira de cada mês.

A portuguesa e devota de São Sebastião Amélia Rocha, de 71 anos, assistiu à missa das 9h celebrada por Dom Orani: "Quando eu tinha 17 anos eu morava em uma aldeia em Portugal e o padroeiro era São Sebastião. Calhou que eu vim para o Rio e ele também é o padroeiro aqui. Eu venho todo ano e quase todas as primeiras sextas-feiras de cada mês para receber a bênção. Eu tenho muita fé, mas a São Sebastião nunca pedi nada".

Com o passar dos anos, o número de fiéis foi aumentando, assim como a crença de se começar bem o ano abençoado por Deus, com essa bênção especial dada pelos "capuchinhos" na primeira sexta-feira de janeiro. Ainda de acordo a história, a partir da transferência da Igreja do Morro do Castelo para a Rua Haddock Lobo, na Tijuca, em 1931, a bênção passou a ser dada no Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos.

A vendedora de vela Sônia Castro, 58, fica na igreja dos Capuchinhos há 5 anos: "Por enquanto o movimento está fraco, nos outros anos foi melhor. A expectativa é que fique mais cheio quando o sol sair porque esse calor desanima o povo. Cheguei às 4h e já tinha gente aqui".

Corrida de São Sebastião



Já a tradicional Corrida de São Sebastião foi realizada às 7h30, partindo do Flamengo, na altura do Monumento Aos Pracinhas. Para a 31ª edição do evento, foram fechadas a Avenida Infante Dom Henrique, no trecho reservado à área de lazer aos domingos e feriados, e a Enseada de Botafogo, nos dois sentidos. A corrida tem circuito de 5km e 10 km.

A publicitária Bruna Souza, de 39 anos, participou da corrida de São Sebastião, de 5 km, e foi direto para igreja celebrar o padroeiro. "Eu tenho muita fé e participei da corrida hoje, vim agradecer porque era uma conquista pessoal fazer essa primeira corrida desse ano, um momento especial da minha vida. Na hora que eu consegui cruzar a linha de chegada, eu fiquei muito emocionada. Hoje é um dia especial pelo nosso padroeiro e padroeiro da cidade. Vim aqui agradecer o meu momento da corrida e toda minha trajetória de preparação, além de agradecer por mim e e pedir proteção a São Sebastião".



Outras celebrações



Na Paróquia São Sebastião, em Quintino, a festa começa às 6h45 com uma alvorada solene. Haverá missas às 7h, 8h30, 10h, 11h30, 16h e 19h. Uma carreata vai percorrer as ruas do bairro às 14h. Às 17h30 será a vez da procissão. Na igreja, que fica na Rua Nogueira, 25, haverá café da manhã, almoço, barracas com artigos religiosos, brechó comidas e bebidas.



Já na Ilha do Governador, Zona Norte, a Paróquia São Sebastião, na Praia de Olaria, Cocotá, prepara uma festa com música ao vivo e sorteio de prêmios, como Smart TVs, bicicleta e microondas, entre outros eletrodomésticos, além de missas temáticas, procissão às 17h e missa campal 18h. Haverá almoço com carne ou frango assados e guarnições.

Seguindo a tradição, a G.R.E.S Portela,em Oswaldo Cruz, Zona Norte, faz uma festa para celebrar o dia. As comemorações começaram nesta sexta-feira (19), com o Portela Convida. A anfitriã foi a primeira a se apresentar. Em seguida, houve a vez da afilhada da azul e branco, o G.R.E.S. União da Ilha. O encerramento ficou por conta do G.R.E.S Estácio de Sá. Nas primeiras horas deste sábado (20), foi realizada uma alvorada. Às 8h30, houve missa e, em seguida, uma grande carreata até a Paróquia São Sebastião, em Bento Ribeiro. No retorno à quadra, a festa continua com almoço e bolo.