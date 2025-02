O veículo em que as vítimas estavam ficou destruído - Reprodução/BDRJ

Publicado 19/02/2025 06:39 | Atualizado 19/02/2025 10:28

Rio - Um homem morreu e outros três ficaram feridos durante um grave acidente na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, na madrugada desta quarta-feira (19).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra foi acionado por volta das 2h. No local, Henrique, 24 anos, foi encontrado sem vida. Já as outras três vítimas apresentaram ferimentos moderados. Dentre elas, Brendon Almeida, 20 anos, e um adolescente, 17. O terceiro ferido ainda não foi identificado. Todos foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Segundo o Centro de Operações Rio, o veículo em que as vítimas estavam colidiu em um poste na altura da Vila do Pan, sentido orla. Com a batida, o carro capotou, enquanto o poste foi arrancado do lugar. Imagens mostram que o automóvel ficou completamente destruído.