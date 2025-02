Passageiros publicaram relatos nas redes sociais - Reprodução / X

Passageiros publicaram relatos nas redes sociaisReprodução / X

Publicado 19/02/2025 07:56 | Atualizado 19/02/2025 08:58

Rio — Passageiros de um ônibus da linha 692 (Alvorada x Méier) denunciaram que o veículo estava infestado de baratas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver os animais andando pelas paredes e bancos do coletivo, que segundo relatos, também estava sem ar-condicionado. Os problemas geraram reclamações em meio ao calor da última segunda-feira (17), quando os termômetros registraram 44ºC, um recorde na cidade

Uma usuária do X, antigo Twitter, compartilhou que o veículo estava rodando por volta de 12h, na Avenida Ayrton Senna, Zona Oeste do Rio. Um outro internauta, em horário próximo, cobrou ações das autoridades, afirmando que o ônibus estava "caindo aos pedaços" e "idosos estavam passando mal" por causa do clima quente.

Em nota, a Rio Ônibus informou que o coletivo será identificado e recolhido para dedetização e reforçou que "95% da frota de ônibus está equipada com ar-condicionado". Ainda segundo a concessionária, "a sequência ininterrupta de abertura das duas portas ao longo das viagens dificulta em muito o resfriamento interno".

Problemas recorrentes

Denúncias de baratas e falta de ar-condicionado em ônibus da linha 692 (Alvorada x Méier) não são novas. Em uma postagem nas redes sociais do último dia 2 de janeiro, um homem escreveu que um veículo desta rota estava "cheio de baratas" e "sem ar-condicionado".

Em agosto de 2023, mais de um usuário divulgou uma infestação de insetos na mesma linha. "O 692 lotado de barata" e "Cara, o 692 é um inferno, até barata tem aqui" foram publicadas no X, na época.

Já em fevereiro de 2023, uma série de postagens de uma pessoa exibiu fotos de baratas em diferentes pontos do coletivo. Em uma delas, um dos insetos já estava morto no chão, mas uma segunda imagem revelou outra barata em um dos bancos do transporte.

Cara, me ajudem a denunciar um negócio aqui.



Ônibus 692 que está para entrar agora na linha amarela sentido Alvorada, cheio de baratas.



Ônibus não tem nem a placa identificadora por dentro.



Absurdo completo!!! pic.twitter.com/PvalTYdiV5 — Ruan Veiga The Best Edition (@ruanveiiga) February 15, 2023

"Linha 692 do RJ é um nojo. Todo dia os ônibus estão cheios de baratas, você vai ver e tem barata subindo em você. Como se já não bastasse o calor infernal", publicou uma mulher em dezembro de 2018.