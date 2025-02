A estação de Saracuruna foi fechada para embarque e desembarque - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

A estação de Saracuruna foi fechada para embarque e desembarqueReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 19/02/2025 07:19 | Atualizado 19/02/2025 09:29

Rio - A circulação de trens do ramal de Saracuruna, na Baixada Fluminense, precisou ser interrompida na manhã desta quarta-feira (19) após problemas na rede elétrica. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver nuvens de fumaça em um dos vagões nas proximidades da estação de Vigário Geral. No local, passageiros tiveram que desembarcar pelos trilhos.

A falta de energia teve início às 6h05. Até por volta das 9h, os trens circulam apenas entre Central do Brasil e Duque de Caxias. Já o trecho entre Corte Oito e Saracuruna encontra-se fechado para embarque e desembarque.

Ainda nas redes sociais, vídeos revelam o desespero dos passageiros. "Um trem pegou fogo embaixo da Linha Vermelha, em Caxias. Achei que fosse morrer, gente passando mal, pé torcido. Foi uma loucura", disse um usuário.



"O trem está parado entre as estações Gramacho e Corte 8, sem energia, as pessoas descendo sem nenhuma segurança", comentou outro. "Simplesmente pegou fogo nos cabos de energia do trem da SuperVia na hora que a gente estava passando, agora o trem está parado no meio do nada", relatou mais um.

Veja vídeos:

Um trem pegou fogo na embaixo da linha vermelha em caxias… achei que fosse morrer … gente passando mal, pé torcido … uma loucura pic.twitter.com/5yYCK16tay — mateusfmsouza (@mateusfmsouza) February 19, 2025 SUPERVIA TODO DIA UMA AGONIA.

Problemas entre Caxias e Vigário Geral.

Autoridades continuam inertes.

Por onde andam os representantes do povo?@MP_RJ @SuperVia_trens @agetransp @Metropoles @radiotupi @GovRJ @setransrj1 pic.twitter.com/J2DvUBKuag — INFORME CIDADAO (@CidadaoInforme) February 19, 2025 A @SuperVia_trens é um lixo e a cada ano que passa a passagem aumenta e o serviço piora! Você paga a passagem mais cara do país, R$7,60. Hoje ultrapassamos os 40 graus de temperatura e as estações não tem um ventilador, mal tem cobertura e os trens são péssimos. pic.twitter.com/779V1tMfkO — nt (@ntautonomia) February 17, 2025

Em nota, a SuperVia esclareceu que não houve fogo em trem e que a fumaça que aparece nas imagens é resultado apenas de uma ocorrência no sistema elétrico. "Passageiros de um trem nas proximidades da estação Vigário Geral precisaram desembarcar na via com auxílio dos agentes da SuperVia. Técnicos da rede aérea já foram acionados para realizar os reparos necessários e investigar as causas do ocorrido", explicou em comunicado.

Em nota, a Light informou que a responsabilidade pela fiação e operação dos trens da SuperVia é da própria concessionária.