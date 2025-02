Cariocas e turistas caminham pela orla de Copacabana e Ipanema, na Zona Sul, nesta quarta-feira - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Cariocas e turistas caminham pela orla de Copacabana e Ipanema, na Zona Sul, nesta quarta-feiraReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 19/02/2025 16:07 | Atualizado 19/02/2025 16:25

Rio - A onda de calor que já dura mais de 15 dias e fez a cidade decretar Nível 4 de alerta deve continuar nos próximos dias. Nesta quarta-feira (19), a máxima chegou aos 38°C, mas deve ir aos 39°C na quinta e se manter acima dos 36°C até domingo. E, para piorar, sem qualquer expectativa de chuva.

Segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, os termômetros, que registraram ao longo dos últimos dias máximas acima dos 40°C, o tempo teve uma pequena mudança ao longo desta quarta devido a chegada de ventos úmidos do oceano. Com isso, houve um pequeno declínio de 2°C na temperatura, além de uma maior presença de nuvens no céu.

Ainda nesta quarta, os ventos variam entre fracos e moderados, com uma maior intensidade entre o fim da tarde e início da noite. Contudo, ainda sem qualquer previsão de chuva. Em Copacabana, na Zona Sul, mesmo com o intenso calor e sol forte, alguns cariocas e turistas se arriscaram a praticar atividade física e caminhar no calçadão no início da tarde.

Nesta quinta-feira (20), a previsão é de ainda mais calor, com mínima de 21°C e a máxima chegando aos 39°C. O céu deve variar de aberto a parcialmente nublado e os ventos estarão moderados.



Na sexta-feira (21), o Sistema Alerta Rio indica temperaturas entre 22°C e 37°C, com céu parcialmente nublado, mas ainda sem previsão de chuva. O mesmo deve acontecer no sábado (22) e no domingo (23), quando as máximas devem ficar em 36°C e 35°C, respectivamente.

Fevereiro mais quente