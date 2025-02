Três suspeitos capturados em operação de roubo de cargas em Brás de Pina - Divulgação / Assessoria PMERJ

Publicado 19/02/2025 17:20

Rio - Policiais do 16° BPM (Olaria) recuperaram nesta quarta-feira (19) dois caminhões com carga de laticínios em Brás de Pina, na Zona Norte. De acordo com a corporação, uma equipe da PM entrou em confronto com três suspeitos que transportavam a carga. Os homens foram presos e os veículos foram recuperados com a carga intacta.

Ainda segundo a PM, agentes receberam apoio de policiais da 13° UPP (Complexo da Penha) durante a ação. A carga é estimada em 42 mil reais. A ocorrência foi encaminhada para a 22ª DP (Penha).