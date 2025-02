Bombeiros foram acionados para controlar incêndio em área de vegetação no Morro do Jordão - Reprodução

Publicado 19/02/2025 16:58

Rio - O estado do Rio registrou um crescimento superior a 370% no número de incêndios florestais este ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O dado foi divulgado durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (19).

"É atípica a quantidade de incêndios florestais que estamos enfrentando no momento. Nos preparamos para as chuvas, e estamos enfrentando além das chuvas, uma onda de calor com esse tipo de repercussão", disse o coronel Tarciso Antonio de Salles Junior, comandante geral do Corpo de Bombeiros.

A cidade do Rio entrou no Nível de Calor 4 desde segunda, quando bateu o recorde histórico de temperatura registrada nos últimos dez anos: 44ºC às 12h10 na estação meteorológica de Guaratiba, na Zona Oeste.

Entre segunda-feira (17) e terça-feira (18), o Corpo de Bombeiros foi acionado para mais de 560 ocorrências de fogo em vegetação em todo o estado. Foram mais de 2 mil ocorrências registradas pela corporação nos primeiros 45 dias do ano de 2025. No mesmo período de 2024, 700 ocorrências deste tipo foram atendidas pelos militares.

Um dos incêndios combatidos aconteceu em uma área de vegetação no Morro do Jordão , entre os bairros do Tanque e Taquara, na Zona Oeste, no início da semana. As chamas chegaram a se aproximar de casas da região. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), neste momento, o risco de Incêndio Florestal é alto nas regiões Sul, Baixada Fluminense e Serrana; e muito alto na Capital e nas regiões Metropolitana, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste.