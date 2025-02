Cilindros de oxigênio de UPAs e hospitais públicos eram furtados e revendidos - Reprodução/Redes sociais

Publicado 19/02/2025 21:05 | Atualizado 19/02/2025 21:24

Rio - A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão de Taiane Cristina Mendes de Oliveira, de 32 anos, integrante de uma quadrilha responsável pelo furto e comercialização de cilindros de oxigênio de UPAs e hospitais públicos do Rio.

Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (19), a juíza Priscilla Macuco Ferreira acolheu o parecer do Ministério Público do Rio (MPRJ) pela conversão da prisão e negou o pedido da Defensoria Pública, para prisão domiciliar da presa.

"A custodiada cometia os delitos em sua residência, local em que trazia os cilindros desviados e os revendia. Assim, considerando que o motivo da prisão preventiva é, sobretudo, evitar a reiteração delitiva, patente a ineficácia da prisão domiciliar", disse a magistrada.

Taiane foi presa em flagrante na segunda-feira (17) pelo crime de receptação qualificada. Segundo agentes da 26ªDP (Todos os Santos), a investigação teve início no último dia 10, após o diretor da UPA de Engenho de Dentro, na Zona Norte, comunicar o furto de 11 cilindros de oxigênio de 50 litros da instituição médica do município.

No decorrer do inquérito, os policiais identificaram o local para onde o equipamento desviado havia sido levado. No endereço, no bairro de Vila de Cava, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, as equipes encontraram Taiane, que recebia os aparelhos roubados. Com ela, foram apreendidos cinco cilindros de oxigênio sem comprovação de origem.



Os agentes descobriram que os cilindros roubados da UPA haviam sido comprados por uma empresa com sede no estado do Mato Grosso. As investigações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes e empresas que fazem parte do grupo criminoso.