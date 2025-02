Imagens são transmitidas por drones e câmeras corporais - Divulgação

Imagens são transmitidas por drones e câmeras corporaisDivulgação

Publicado 19/02/2025 18:18 | Atualizado 19/02/2025 19:27

Rio - A Polícia Militar inaugurou, na terça-feira (19), a Sala de Gerenciamento de Crise 1º Tenente Marcos José Oliveira de Amorim, no 41º BPM (Irajá), na Zona Norte. De acordo com a corporação, a nova estrutura permitirá o acompanhamento em tempo real das operações policiais, utilizando imagens transmitidas por drones e câmeras corporais portáteis utilizadas pelos agentes.

Para a PM, o espaço fará com que os comandantes tenham maior capacidade de tomar decisões rápidas e precisas, reduzindo riscos e aumentando a eficiência das ações.

"O 41º BPM atua em uma das regiões mais desafiadoras da capital, onde marginais usam veículos roubados para se deslocar, marcada pela disputa territorial entre organizações criminosas. Diante desse cenário, a nova sala proporcionará melhores condições para operações mais seguras e eficazes, minimizando impactos para a população e para os agentes de segurança", informou a corporação.

Marcos José de Oliveira de Amorim, homenageado com o nome da sala, foi morto durante uma operação na comunidade Furquim Mendes, no Complexo de Israel, no fim de janeiro. O agente estava na corporação desde 2012 e foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade , em Sulacap, na Zona Oeste.