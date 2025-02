As inscrições vão até a próxima quinta-feira (27) - Divulgação

Publicado 19/02/2025 17:43 | Atualizado 19/02/2025 17:45

Rio - A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, Região Metropolitana, vai abrir a partir desta quinta-feira (20) inscrições para o atendimento odontológico nas áreas de Dentística, Prótese, Periodontia, Endodontia, Odontopediatria, Diagnóstico Oral e Cirurgia. As inscrições vão até a próxima quinta-feira (27) e devem ser realizadas por meio deste link.

Para os pacientes que possuem dificuldade, haverá auxílio presencial na Faculdade de Odontologia, que fica na Rua Mário Santos Braga, 28, Campus Valonguinho, Centro, Niterói.

Para as especialidades de Odontopediatria, Cirurgia Oral Menor, Odontologia do Sono e DTM (Disfunção Temporomandibular), não é preciso inscrição no link; basta comparecer à clínica desejada. Para informações, acesse este link.