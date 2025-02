Morador é assalto em plena luz do dia na Rua Rogério Karp, no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução

Publicado 19/02/2025 17:24

Rio - Três assaltos foram registrados na Rua Rogério Karp, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, em um intervalo de oito horas. Os crimes ocorreram no último sábado (15), às 01h19, 09h52 e 09h57, e foram flagrados por câmeras de segurança da região. Veja o vídeo abaixo.

As imagens mostram os criminosos agindo em bando em plena luz do dia, utilizando duas motos e armados. Na primeira abordagem eles fazem quatro jovens de vítimas. Na segunda e terceira, que aconteceram em um intervalo de cinco minutos, eles pararam um homem e um casal. Os criminosos levaram celulares, joias e relógios.

Segundo uma moradora, que prefere não se identificar, os assaltantes continuam circulando pela área em busca de novas vítimas. "Esses motociclistas estão rodando direto nessa rua, na Rua Haroldo e na pracinha. Passei por eles no domingo", relata.

Os moradores dizem viver reféns do medo e evitam até mesmo ir à praia para momentos de lazer. Sobre os assaltos citados na reportagem, o 31º BPM (Recreio) informou que, assim que tomou conhecimento dos crimes, reforçou o policiamento na região. A Polícia Civil investiga os casos.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que, em dezembro de 2023, foram registrados 366 roubos no Recreio dos Bandeirantes e bairros adjacentes, um aumento de 29% em relação ao mesmo período de 2022, quando houve 283 registros.