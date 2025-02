Dois policiais tentaram conter o homem, que resistiu à imobilização - Reprodução / redes sociais

Dois policiais tentaram conter o homem, que resistiu à imobilizaçãoReprodução / redes sociais

Publicado 19/02/2025 19:15 | Atualizado 19/02/2025 19:24

Rio - Um homem foi baleado na tarde desta quarta-feira (19) dentro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), na Urca, Zona Sul. Segundo a Polícia Militar, ele agredia a ex-companheira quando foi contido pelos agentes. No momento em que estava imobilizado, tentou tomar a arma de um dos policiais e foi atingido por um disparo de contenção.

Bombeiros do quartel de Copacabana foram acionados às 15h21 para socorrer o suspeito, não identificado. Ele foi atingido no tórax e encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra dois policiais tentando conter o homem, que resiste à imobilização. Segundos depois, o disparo é ouvido.

"Durante a intervenção dos agentes, o agressor tentou tomar a arma de um dos militares, vindo a ser atingido por um disparo de contenção. Em seguida, a equipe o socorreu ao Hospital Miguel Couto, onde está estável", informou a corporação.

A mulher agredida foi levada para a 10ª DP (Botafogo), onde o caso foi registrado. Os agentes envolvidos na ocorrência usavam câmeras corporais, que serão analisadas pela Corregedoria Geral da Polícia Militar (CGPM).