Caso foi registrado na 15ªDP (Gávea) - Reprodução/Google Maps

Publicado 20/02/2025 11:06 | Atualizado 20/02/2025 11:22

Rio - As polícias Militar e Civil realizaram uma ação para combater a prática de cambismo durante o Rio Open, evento internacional de tênis no Gávea Golf Club, na Zona Sul do Rio. Na ação, que aconteceu na tarde de quarta-feira (19), os agentes conduziram 22 suspeitos à delegacia.

Segundo a PM, todos os cambistas estavam com um link virtual gerador de ingressos irregulares de procedência duvidosa. Todos foram encaminhados, por agentes do 23° BPM (Leblon), até a 15ªDP (Gávea).

De acordo com a delegada titular da distrital, Daniela Terra, foi feito registro de ocorrência baseado no artigo nº 166 do estatuto do torcedor, que torna crime vender ou portar ingressos de evento esportivo, por preço superior ao estampado no bilhete. Dos 22, apenas um ficou preso, enquanto os demais foram liberados.

"Como os ingressos são virtuais, por aplicativo, fica difícil fazer a prova do cambismo. Já que a gente precisa que eles abram o telefone, pois não temos autorização para abrir o telefone deles, mas todos foram levados para a delegacia. Alguns vão responder por esse crime do cambismo, mas foram liberados, porque esse crime também se responde solto, por ser de baixo potencial ofensivo", explicou a delegada.