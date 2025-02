Operação da DRE, com apoio da Polícia Civil da Bahia, terminou com quatro foragidos presos - Reprodução

Operação da DRE, com apoio da Polícia Civil da Bahia, terminou com quatro foragidos presosReprodução

Publicado 20/02/2025 07:57 | Atualizado 20/02/2025 08:16

Rio - Quatro traficantes da Bahia foram presos, na manhã desta quinta-feira (20), durante uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio da polícia baiana. Segundo as investigações, eles exerciam o controle do tráfico do seu estado natal enquanto se escondiam em comunidades do Rio.

As buscas ocorreram no Mandela, dentro do Complexo de Manguinhos, na Zona Norte, e em outros locais da cidade. O objetivo da "Operação Petrus" era cumprir cinco mandados de prisão e seis de busca e apreensão expedidos pela Justiça da Bahia contra lideranças do Comando Vermelho, que controla o tráfico em Salvador e em municípios do interior do estado do Nordeste.

Em uma casa de festas no Mandela, os policiais encontraram um bunker em construção que, conforme apurado pelos agentes, seria usado como rota de fuga e entrada de drogas na região.

De acordo com as investigações, os criminosos se escondiam em comunidades do Rio, mas seguiam com as suas funções no tráfico baiano. A DRE auxiliou nas identificações e localizações dos alvos.

Além do Rio, a Operação Petrus aconteceu também em outras estados do país.