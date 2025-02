Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Foto: TJRJ - Divulgação

Publicado 20/02/2025 21:36

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio condenou, nesta quinta-feira (20), Adrian Cordeiro Silva da Cruz a 20 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio qualificado e ocultação do cadáver da companheira Isabella Magalhães Alves. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), o réu disparou um tiro na cabeça da mulher e escondeu o corpo em um valão na Taquara, Zona Oeste do Rio.

Embora tenha havido a condenação integral, a 1ª Promotoria de Justiça Junto ao II Tribunal do Júri da Capital recorreu da sentença para aumentar a pena do feminicídio e a indenização para os familiares da vítima. Segundo o MPRJ, o filho do casal, de três meses de idade, estava na casa no momento do crime, em outubro de 2022.

O Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado por razões de condição de sexo feminino, em situação de violência doméstica e familiar, bem como menosprezo à condição de mulher. Além disso, entendeu que o feminicídio foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.