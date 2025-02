As irmãs foram encaminhadas à 79ª DP - Divulgação

Publicado 20/02/2025 20:23

Rio – Policiais do Niterói Presente prenderam, nesta quinta-feira (20), duas irmãs por estelionato, em Niterói, na Região Metropolitana. Segundo os agentes do programa, elas foram a uma farmácia, no bairro Largo da Batalha, onde gastaram R$ 7.591,72 em itens usando o cartão da mãe, que havia acabado de morrer.

Policiais foram acionados por clientes do estabelecimento, que estranharam o comportamento da dupla, a quantidade de produtos adquiridos e o fato de o cartão usado não pertencer a elas.

A primeira nota fiscal emitida na farmácia mostra o horário de 7h49. A policlínica do Largo da Batalha, localizada em frente ao estabelecimento, informou que o horário de falecimento da mãe foi 7h02. Ou seja, menos de 50 minutos após o falecimento, as irmãs, de 38 e 39 anos, pegaram o cartão dela para usar.

Antes, porém, elas passaram em uma agência bancária para realizar um saque da conta corrente da mãe. As suspeitas não souberam informar a quantia exata, mas os agentes encontraram com elas cerca de R$ 2 mil em dinheiro.

O caso foi encaminhado para a 79ª DP (Niterói). Não há informações sobre a causa da morte da mãe, que estava internada desde quarta (19).