Todos os itens furtados foram recuperados após a prisãoReprodução

Publicado 20/02/2025 20:02 | Atualizado 20/02/2025 20:27

Rio - Um homem foi preso tentando furtar uma loja no Shopping Tijuca, Zona Norte, nesta quinta-feira (20). Agentes do programa Segurança Presente, que faziam patrulhamento nas proximidades, detiveram o suspeito perto na entrada do estabelecimento.

Imagens feitas por pessoas que estavam no local mostram os policiais tirando roupas da mochila que o suspeito carregava. Algumas das peças ainda estavam com o sistema de alarme preso.

O shopping informou, por meio de nota, que todos os itens furtados foram recuperados e que o homem foi levado para a 19ª DP (Tijuca), onde foi registrado o caso.