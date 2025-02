A Justiça decretou a prisão temporária de Emmanuel Pereira da Cruz - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 21/02/2025 11:42

De acordo com relatos de vizinhos à polícia, Emmanuel alugou o imóvel em janeiro e declarou que precisava do espaço para realizar consertos de bicicleta. Ele chegou ao local em 12 de fevereiro com o menino, alegando que era o seu filho. Segundo as testemunhas, neste dia, ele colocou uma música em um volume muito alto. Desde então, a criança não foi mais vista.No sábado, moradores próximos denunciaram às autoridades que a casa estava com um forte odor. Ao entrarem na residência, os agentes encontraram o corpo do garoto em estágio avançado de decomposição.Conforme as investigações, há fortes indícios de que Emmanuel cometeu o crime. A 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital expediu um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado, com pedido de prisão temporária.O procurado tem passagem pelo sistema penitenciário em 2001, com liberdade condicional em julho de 2003. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).Qualquer informação pode ser repassada, de forma anônima, ao Disque Denúncia pela central de atendimento nos números (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177, pelo WhatsApp, através do número (021) 2253-1177, ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.