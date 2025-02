Uniforme falso utilizado pelos homens tinha o termo ’Obras’ - Divulgação / Secretaria de Conservação

Publicado 21/02/2025 08:04 | Atualizado 21/02/2025 08:25

Rio — Falsos funcionários da prefeitura foram identificados retirando paralelepípedos da Rua Silvério, em Cascadura, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (20), com o uso de uma retroescavadeira e dois caminhões. Após denúncia, agentes da Guarda Municipal e a Polícia Militar compareceram ao local e conduziram seis pessoas à 29ª DP (Madureira). Com a chegada das autoridades, parte do grupo fugiu.