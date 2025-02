Foram apreendidos uma pistola .40, munições, um radiotransmissor e drogas - @pmerj

Publicado 21/02/2025 13:19 | Atualizado 21/02/2025 13:28

Rio- Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam um homem com uma pistola .40 e munições, no bairro Anaia Pequeno, em São Gonçalo, Região Metropolitana, nesta sexta-feira (21).

Ainda de acordo com a PM, foram apreendidos também um radiotransmissor, 33 pinos de cocaína e 86 trouxas de maconha.

A ocorrência foi encaminhada à 75ª DP (Rio do Ouro).