Evento reunirá diversas brincadeiras, exposições e músicaDivulgação / Agência Fiocruz

Publicado 21/02/2025 10:11 | Atualizado 21/02/2025 10:14

Rio - O Museu da Vida, localizado na sede da Fiocruz, em Manguinhos, na Zona Norte, vai promover uma série de atividades voltadas para crianças, pais e responsáveis, neste sábado (22). O "Quero + Folia no Museu", que reúne música, oficinas e teatro, acontecerá das 10h às 16h, sem necessidade de agendamento prévio e com entrada franca.



Durante o dia, os pequenos foliões poderão participar da criação de instrumentos musicais, customização de abadás, além de curtir grupos de música e dança.



Pela manhã, educadores vão apresentar a história dos ritmos afro-brasileiros para o público infantil. Já na parte da tarde, os Embaixadores da Alegria, coletivo formado por artistas com e sem deficiência, exibirá um pequeno show carnavalesco com bateria, ritmistas, mestre-sala, porta-bandeira e rainha de bateria.



O evento oferecerá, ainda, passeios interativos pelo Museu da Vida, incluindo visitas às exposições "Vida e Saúde: relações (in)visíveis" e "Aedes: Que Mosquito É Esse?", esta no Castelo Mourisco. Será possível, também, andar no famoso trenzinho que circula pelo pátio da instituição.



"A proposta deste pré-Carnaval é surpreender o nosso público com experiências que unem ciência, cultura e muita diversão", afirma Ana Carolina Gonzalez, chefe do Museu da Vida Fiocruz.

A Fiocruz fica na Avenida Brasil, 4.365, em Manguinhos.