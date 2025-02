A vítima foi arremessada para longe do veículo - Rede Social

Publicado 21/02/2025 07:56 | Atualizado 21/02/2025 08:40

Rio - Um motociclista morreu durante um grave acidente na Alameda São Boaventura, em Niterói, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (21). O acidente ocorreu próximo à subida da Ponte Rio-Niterói.



Segundo o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados apenas para a remoção do corpo. A área foi isolada e a perícia deve ser realizada no local.

De acordo com relatos, o rapaz teria batido na mureta da pista. Com a colisão, ele foi arremessado para longe do veículo. Até o momento, a vítima não teve a identidade revelada.