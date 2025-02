Prefeitura e Riotur apresentaram esquema organizacional para os desfiles de Carnaval - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Prefeitura e Riotur apresentaram esquema organizacional para os desfiles de CarnavalPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 21/02/2025 09:57 | Atualizado 21/02/2025 11:28

Rio - Com o início dos desfiles da Série Ouro e do Grupo Especial, a partir da próxima sexta-feira (28), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, o Carnaval deve movimentar 8 milhões de pessoas na cidade do Rio. De acordo com a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), a estimativa é de 2 milhões divididas entre todas as apresentações e mais 6 milhões foliões em blocos de rua.

Os dados foram divulgados em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (21) no Centro de Operações e Resiliência (COR), na Cidade Nova, na região central. Nos sete dias de desfile no Sambódromo (Série Ouro, Grupo Especial e Escolas Mirins), é previsto um público de 120 mil pessoas. Na Intendente Magalhães, na Zona Norte, que receberá seis dias de apresentações divididas entre o Grupo de Avaliação, Série Bronze, Série Prata e os blocos de enredo, há a previsão de 250 mil foliões.

Durante a coletiva, Bernardo Fellows, presidente da Riotur, valorizou a novidade deste ano na Sapucaí. Após as apresentações das escolas do Grupo Especial, que acontecerão de domingo (2) a terça (4), haverá rodas de samba na Praça da Apoteose entre 4h e 6h. O mesmo voltará a acontecer no Desfile das Campeãs no dia 8 de março.



"Acontecerão rodas de samba tradicionais da cidade. Vai ajudar muito a dividir o público na saída e auxiliar o sistema de transporte", contou.

Além dos desfiles, 480 mil pessoas são esperadas nos mais de 40 bailes populares espalhados pela cidade e 40 mil nos eventos realizados na Avenida Chile e na Cinelândia.

Segundo a Riotur, a festa movimentará cerca de R$ 5,5 bilhões na economia do município, além de gerar mais de 50 mil empregos.

Monitoramento e trânsito

A movimentação de pessoas será monitorada por 500 operadores do COR em cada dia de desfile na Sapucaí e na Intendente Magalhães. Especialmente na região do Sambódromo, serão utilizadas 100 câmeras, além de 24 equipamentos nos pontos de entrada e saída do espaço. Os agentes também usarão dois drones no perímetro.

Nas apresentações da Zona Norte serão 18 câmeras na área de desfile, 35 em toda a região e um drone exclusivo para o Carnaval.



"Fazemos uma Olimpíada por ano pois é uma grande operação na cidade. É um grande esforço para preparar a chegada dos carros alegóricos a esses pontos com retirada de fios e poda de árvores. Hoje (sexta-feira), começa o teste de luz e som e já existe um grande planejamento", comentou o chefe-executivo do COR, Marcus Belchior.

Os bloqueios na Avenida Presidente Vargas para os testes de luz e som das agremiações do Grupo Especial começam às 18h desta sexta-feira (21). A Unidos de Padre Miguel inicia a avaliação às 21h. Já no sábado (22) e no domingo (23), as interdições ocorrem a partir das 14h.

A movimentação dos carros alegóricos para o Sambódromo ocorrerá em dois momentos: o primeiro, na madrugada de quinta-feira (27), com o transporte dos carros do Caju para a Cidade do Samba, e o segundo na madrugada de sexta-feira (28), com interdições para o deslocamento de oito agremiações. O desfile das escolas da Série Ouro vai acarretar no fechamento da Avenida Presidente Vargas a partir da meia-noite de quinta para sexta-feira, com a interdição da pista central no sentido Praça da Bandeira.



As interdições e desvios de trânsito no Centro serão implementadas conforme horários específicos, com foco no fechamento de ruas e vias estratégicas, como a Rua Frei Caneca e a Avenida Trinta e Um de Março, a partir das 19h30.

"Hoje (sexta-feira) começamos o Carnaval. Serão 310 operadores de trânsito atuando. Recomendamos que as pessoas utilizem transporte público como o metrô e o VLT. A prefeitura terá uma operação especial com os transportes. Teremos um reforço nos ônibus no período noturno, o BRT vai funcionar por 24h junto ao Terminal Gentileza", explicou Luis Eduardo Oliveira, presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio).

A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal vão disponibilizar um efetivo de 923 agentes atuando no ordenamento urbano, na fiscalização de ambulantes e no patrulhamento preventivo por dia na Sapucaí e na Estrada Intendente Magalhães.

As equipes também vão atuar na fiscalização de estacionamento irregular; ordenamento de trânsito; fiscalização de táxis nos bolsões (ruas Afonso Cavalcanti e Marquês de Pombal), carros de aplicativo e transporte complementar. Também haverá equipes atuando com a Ronda Maria da Penha, com ações preventivas e de conscientização a respeito da violência contra a mulher.

Transporte

Segundo a Prefeitura, haverá reforço na operação dos serviços noturnos de transporte de ônibus que atendem a região do Sambódromo, com opção de integração com o Terminal Gentileza: Linhas 104 / SN104 (Terminal Gentileza x São Conrado) e SN309 (Terminal Gentileza x Alvorada), com ponto na pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Praça da Bandeira.

O BRT funcionará 24 horas durante o Carnaval:

- Sambódromo - Terminal Gentileza: Público pode fazer integração com o VLT ou linhas 104 / SN104 (Terminal Gentileza x São Conrado) e SN309 (Terminal Gentileza x Alvorada)



- Intendente Magalhães: Na ida, o público deve utilizar as estações Campinho ou Pinto Teles, que terão um horário de funcionamento especial. O retorno, após os desfiles, deve ser realizado pelo Terminal Paulo da Portela, a partir das 4h, ou a estação Madureira - Manaceia, aberta 24 horas.



Durante o Carnaval, o metrô funcionará entre as 5h de sexta-feira (28) e as 23h59 de quarta-feira (5). Para o Desfile das Campeãs, no sábado (8), o funcionamento será entre as 5h do mesmo dia e as 23h do domingo (9). Para acessar o Sambódromo, para os setores pares, o desembarque será na estação Praça Onze (concentração nos Edifício dos Correios). Enquanto para os setores ímpares, será realizado na estação Central do Brasil (concentração no Edifício Balança Mas Não Cai e no Terreirão do Samba).

Já o sistema de trens terá um esquema especial com viagens extras ao longo do dia e nas madrugadas, atendendo os ramais de Japeri, Santa Cruz (incluindo Deodoro), Saracuruna e Belford Roxo. A estação Central do Brasil ficará aberta 24 horas, de sexta-feira (28) até o último trem da quarta-feira (5). Na madrugada, todas as outras estações funcionarão apenas para desembarque de passageiros.



Na sexta-feira (28), os trens circulam com a grade horária de dia útil e viagens extras na madrugada para facilitar o deslocamento dos foliões. Entre sábado (1º) e quarta-feira (5), as composições funcionarão com a grade de sábado como referência para toda a operação. Na quinta (6) e na sexta (7) pós-Carnaval, os trens circularão conforme a grade de dias úteis, com ajustes de acordo com a demanda.

Entre sexta-feira (28) e terça-feira (4), e no sábado (8), o acesso dos táxis às áreas bloqueadas se dará da seguinte forma:

- Início do bloqueio às 19h;

- Até às 20h: liberado para todos os Táxis com passageiros (para desembarque);

- Das 20h até o fim do bloqueio: somente Táxi.Rio credenciado com QR Code;

- Táxi especial para PCD pode acessar a área de bloqueio sem restrição.



Setores Pares - Ponto Táxi Rio (credenciados) - Rua Afonso Cavalcanti, esquina com a Rua Laura de Araújo.

Setores Ímpares - Ponto de Táxi Comum - Rua Marquês de Pombal, esquina com a Rua Frei Caneca

Postos médicos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou seis postos médicos ao longo da Avenida Marquês de Sapucaí para atender a quem precisar nos dias dos desfiles da Série Ouro, do Grupo Especial e das Campeãs. Além disso, agentes do Instituto de Vigilância Sanitária do município (IVISA-Rio) farão ações para fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias.



Os postos estarão localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e Apoteose (dispersão) e funcionarão das 19h às 5h do dia seguinte para os desfiles da Série Ouro; e até as 6h para as três noites do Grupo Especial e no Sábado das Campeãs. No dia da apresentação das escolas mirins (7), serão cinco postos funcionando a partir das 16h.



Para os pacientes com quadros mais graves, haverá ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) para fazer a transferência, coordenada pela Central Municipal de Regulação, para hospitais ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede.