Alessandra Silva recebeu alta após ser baleada no Complexo da Penha - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 21/02/2025 11:31

Rio - A manicure Alessandra Silva Castela, de 50 anos, baleada durante operação no Complexo da Penha, na Zona Norte , nesta sexta-feira (21) foi atingida no joelho enquanto buscava iogurte para a filha na cozinha da própria casa. A vítima foi socorrida por policiais militares e chegou ao Hospital Estadual Getúlio Vargas em um veículo blindado da corporação. Apesar do susto, ela recebeu alta pouco antes do fim desta manhã.

Segundo o marido de Alessandra, o entregador de madeireira Gilberto Malaquias, os dois se arrumavam para o trabalho quando foram surpreendidos pelos disparos. Com uniforme da empresa, ele foi direto a unidade saúde, acompanhado da filha menor de idade.



Ainda na ação, dois agentes ficaram feridos por estilhaços e um terceiro sofreu um princípio de infarto. Devido ao clima de tensão na região, ônibus precisaram alterar o itinerário, clínicas da família foram afetadas e 19 escolas municipais interromperam o funcionamento na região.

Além da Penha, equipes também atuam nas comunidades do Trem, em Vila Kosmos, no Juramento e Juramentinho, em Vicente de Carvalho. Relatos apontam ainda que disparos foram ouvidos no Ipase, em Vila Kosmos, e no Complexo do Lins.

No Hospital Getúlio Vargas, o PM que sofreu infarto foi estabilizado e transferido para outra unidade da corporação. Já os outros dois agentes, feridos no Juramentinho, estão internados no Hospital Salgado Filho. Ambos estão conscientes e medicados.

As ações são realizadas por agentes do 16° BPM (Olaria), da Coordenadoria de PolíciaPacificadora (CPP), do 41º BPM (Irajá) e do 3ºBPM (Méier). O objetivo é reprimir a movimentação de criminosos da região. Até o momento, dois veículos foram recuperados e drogas apreendidas.



Impactos



Na região do Complexo da Penha, 15 escolas municipais precisaram interromper o funcionamento. Já na comunidade do Juramento, duas unidades foram impactadas e no Juramentinho mais duas.

No momento, a Clínica da Família Felippe Cardoso mantém o atendimento à população nesta sexta-feira (21). Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Já as clínicas da família Augusto Boal, Adib Janete e Ana Maria Conceição dos Santos Correia suspenderam o início do funcionamento e agora avaliam a possibilidade da abertura.

Além disso, três linhas de ônibus estão com desvio em seu itinerário. São elas:



621 (Penha x Saens Peña)

622 (Penha x Saens Peña)

679 (Grotão x Méier)