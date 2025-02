Concessionária que administra via entrou com ação para atualizar valor - Divulgação

Concessionária que administra via entrou com ação para atualizar valorDivulgação

Publicado 21/02/2025 15:48

Rio - O valor do pedágio da ViaRio Transolímpica, que liga o Recreio dos Bandeirantes a Magalhães Bastos, na Zona Oeste, passará de R$ 7,80 para R$ 8,95 para automóveis, por decisão judicial. O reajuste começa a valer a partir da próxima sexta-feira (28), já que a última modificação foi realizada em 2020.



A concessionária que administra a estrada entrou com ação visando atualizar este valor. A decisão atualiza a tarifa de pedágio com a inflação acumulada de 2020 a 2022. A empresa é a concessionária que administra 13 dos 26 quilômetros do Corredor Presidente Tancredo de Almeida Neves.

O trecho possui dois túneis por sentido, 38 pontes e viadutos, duas faixas de rolamento para automóveis, motos, ônibus e caminhões, e uma terceira faixa exclusiva para os ônibus articulados do BRT.



Atualização de acordo com cada veículo:



- Automóveis, caminhonetes e furgões com dois eixos: R$ 8,95

- Caminhão leve, caminhão-trator e ônibus com dois eixos: R$ 13,45

- Automóveis e caminhonetes com semi-reboque com três eixos: R$ 14,30

- Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus com três eixos: R$ 29,55

- Automóvel com reboque e caminhonete com reboque com quatro eixos: R$ 17,90

- Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque com quatro eixos: R$ 32,20

- Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque com cinco eixos: R$ 35,80

- Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque com seis eixos: R$ 44,75

- Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque com sete eixos: R$ 53,70

- Motocicletas: R$ 3,60