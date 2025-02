Universidade Federal Fluminense - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 21/02/2025 14:25 | Atualizado 21/02/2025 16:05

Rio - Uma aluna da Universidade Federal Fluminense (UFF) foi presa, nesta quinta-feira (20), por tráfico de drogas na Avenida João Brasil, no Fonseca, em Niterói. Abordada por agentes do Segurança Presente, a jovem transportava mais de mil papelotes de LSD, além de maconha, MD, ecstasy e materiais para embalar e vender drogas. Também foram apreendidos R$ 1.100.



Questionada por policiais, ela confessou que as drogas seriam vendidas no campus do Gragoatá, em São Domingos. A universitária, de 22 anos, que cursava Letras, oferecia os entorpecentes via WhatsApp.



A operação foi uma ação conjunta entre a Polícia Civil e os agentes do Segurança Presente, que receberam informações do setor de inteligência da 78ª DP (Fonseca).



A mulher foi levada à delegacia, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Procurada, a UFF informou que "tomou conhecimento da prisão da estudante e está acompanhando a apuração do caso junto às autoridades competentes." Ainda em nota, a universidade disse que "repudia qualquer prática ilegal e se mantém à disposição para colaborar com as investigações, sempre respeitando o devido processo legal."



Por fim, a reitoria reafirmou "seu compromisso com a ética, a legalidade e a formação cidadã, princípios fundamentais de sua missão acadêmica e social. Eventuais medidas cabíveis serão analisadas conforme seus normativos internos, assegurando o direito à ampla defesa e ao contraditório. A UFF reforça que episódios como esse não refletem os valores e princípios que orientam sua comunidade universitária, pautados no respeito, na responsabilidade e no compromisso com a educação e o desenvolvimento social."