Publicado 21/02/2025 00:00

Na manchete, Em entrevista exclusiva ao DIA, presidente Lula falou sobre temas como violência no Rio, reeleição e alta dos alimentos

Em Rio, Cantor Oruam é preso após fugir de blitz da PM

Cariocas definem calor atual como "insuportável"

Menino de três anos é encontrado morto na Baixada

No Ataque, Botafogo perde e se complica na Recopa

Carnaval, Vila Isabel promete arrepiar

Em Brasil, Mauro Cid diz em delação que juiz do TSE ajudou a espionar Moraes

No D, Ludmilla é uma das atrações do fim de semana com show na Zona Oeste